Новые iPhone, AirPods и не только: чего ждать от осенней презентации Apple

Отметим, посмотреть презентацию в прямом эфире можно на сайте компании, а также на YouTube-канале Apple. Начало в 20:00 по Киеву.

Новые iPhone 15

Базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus внешне почти не изменятся. Но получат интерактивный вырез Dynamic Island, который в предыдущей линейке был только у Pro-версий.

Кроме того, смартфоны получат универсальный порт USB-C вместо традиционного Lightning.

Базовые модели будут оснащены прошлогодними процессорами Apple A16 Bionic, объем оперативной памяти составит те же 6 Гб. Также ожидается, что они получат камеры от старших моделей предыдущей линейки iPhone 14 Pro/Pro Max с разрешением 48 Мп.

Фото: слитое в сеть изображение iPhone 15 (twitter.com/PacKstronaut)

Пользователям предложат на выбор несколько цветов: черный, зеленый, розовый, голубой и желтый.

Старшие iPhone 15 Pro/Pro Max получат боковые грани, выполненные из титана. Это позволит снизить массу и одновременно добавить прочности. Также инсайдеры говорят, что переход между боковой и задней частью будет более плавным, и смартфоны не будут впиваться в руку как сейчас.

Apple в Pro-версиях сделает более тонкие рамки дисплея - по 1,5 мм с каждой стороны. А порт USB-C, возможно, будет поддерживать скорость передаче данных по стандарту Thunderbolt.

Смартфоны оснастят новейшими 3-нм процессорами Apple A17 Bionic, они будут работать в паре с 8 Гб оперативной памяти. К чипсету добавят модуль Apple U2, помогающий отслеживать местонахождение смартфона через приложение "Локатор".

iPhone 15 Pro Max получит перископический модуль камеры, который обеспечит шестикратный оптический зум. А вместо традиционного рычажка отключения звука появится настраиваемая кнопка. На нее можно будет назначить включение камеры или фонарика, быструю команду или оставить отключение звука.

AirPods Pro

Новое поколение AirPods Pro получит зарядный кейс с разъемом USB-C. Также ожидается, что Apple выпустит обновление для наушников, которое улучшит автоматическое переключение между устройствами.

Базовые AirPods и старшие AirPods Max обзаведутся кейсами с USB-C в следующем году.

Новые Apple Watch

Apple Watch Series 9 сохранит дизайн и размерную сетку предыдущих поколений: 41 и 45 мм.

В то же время планируется выпуск в новых цветах. Инсайдеры утверждают, что на презентации основное внимание уделят росту производительности. Предположительно, благодаря новому чипу S9 на базе Apple A15 Bionic.

Фото: рендеры Apple Watch Series 9 (twitter.com/theapplehub)

Ожидается оснащение Series 9 улучшенными датчиками сердечного ритма и другими сенсорами.

Что касается топовой модели, то сегодня представят Apple Watch Ultra 2 (позиционируют как смарт-часы для спортсменов и "выживальщиков"). Они получат прежний размер в 49 мм и дизайн, обновление датчиков и более темный корпус в дополнение к нынешнему серому.

Операционные системы

На презентации должны показать очередные версии операционных систем Apple, в том числе iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14.

Бета-версия iOS 17 для смартфонов была доступна ранее. По сравнению с предыдущей iOS 16 она получила не так много нововведений. Среди основных "фишек" называют возможность превратить гаджет в смарт-дисплей, а также улучшенную технологию хранения паролей.

Обновление до iOS 17 будут поддерживать все смартфоны компании, начиная с серии iPhone XS, XS Max и XR.