Новые iPhone, AirPods и не только: чего ждать от осенней презентации Apple

Американская компания Apple сегодня, 12 сентября, проведет большую презентацию. Ожидается, что на ней представят линейку iPhone 15, а также обновленные умные часы и беспроводные наушники AirPods.
РБК-Украина собрало все слухи и утечки о новых гаджетах.
Отметим, посмотреть презентацию в прямом эфире можно на сайте компании, а также на YouTube-канале Apple. Начало в 20:00 по Киеву.
Базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus внешне почти не изменятся. Но получат интерактивный вырез Dynamic Island, который в предыдущей линейке был только у Pro-версий.
Кроме того, смартфоны получат универсальный порт USB-C вместо традиционного Lightning.
Базовые модели будут оснащены прошлогодними процессорами Apple A16 Bionic, объем оперативной памяти составит те же 6 Гб. Также ожидается, что они получат камеры от старших моделей предыдущей линейки iPhone 14 Pro/Pro Max с разрешением 48 Мп.
Фото: слитое в сеть изображение iPhone 15 (twitter.com/PacKstronaut)
Пользователям предложат на выбор несколько цветов: черный, зеленый, розовый, голубой и желтый.
Старшие iPhone 15 Pro/Pro Max получат боковые грани, выполненные из титана. Это позволит снизить массу и одновременно добавить прочности. Также инсайдеры говорят, что переход между боковой и задней частью будет более плавным, и смартфоны не будут впиваться в руку как сейчас.
Apple в Pro-версиях сделает более тонкие рамки дисплея - по 1,5 мм с каждой стороны. А порт USB-C, возможно, будет поддерживать скорость передаче данных по стандарту Thunderbolt.
Смартфоны оснастят новейшими 3-нм процессорами Apple A17 Bionic, они будут работать в паре с 8 Гб оперативной памяти. К чипсету добавят модуль Apple U2, помогающий отслеживать местонахождение смартфона через приложение "Локатор".
iPhone 15 Pro Max получит перископический модуль камеры, который обеспечит шестикратный оптический зум. А вместо традиционного рычажка отключения звука появится настраиваемая кнопка. На нее можно будет назначить включение камеры или фонарика, быструю команду или оставить отключение звука.
Новое поколение AirPods Pro получит зарядный кейс с разъемом USB-C. Также ожидается, что Apple выпустит обновление для наушников, которое улучшит автоматическое переключение между устройствами.
Базовые AirPods и старшие AirPods Max обзаведутся кейсами с USB-C в следующем году.
Apple Watch Series 9 сохранит дизайн и размерную сетку предыдущих поколений: 41 и 45 мм.
В то же время планируется выпуск в новых цветах. Инсайдеры утверждают, что на презентации основное внимание уделят росту производительности. Предположительно, благодаря новому чипу S9 на базе Apple A15 Bionic.
Фото: рендеры Apple Watch Series 9 (twitter.com/theapplehub)
Ожидается оснащение Series 9 улучшенными датчиками сердечного ритма и другими сенсорами.
Что касается топовой модели, то сегодня представят Apple Watch Ultra 2 (позиционируют как смарт-часы для спортсменов и "выживальщиков"). Они получат прежний размер в 49 мм и дизайн, обновление датчиков и более темный корпус в дополнение к нынешнему серому.
На презентации должны показать очередные версии операционных систем Apple, в том числе iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14.
Бета-версия iOS 17 для смартфонов была доступна ранее. По сравнению с предыдущей iOS 16 она получила не так много нововведений. Среди основных "фишек" называют возможность превратить гаджет в смарт-дисплей, а также улучшенную технологию хранения паролей.
Обновление до iOS 17 будут поддерживать все смартфоны компании, начиная с серии iPhone XS, XS Max и XR.
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