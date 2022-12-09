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Нові графіки відключення світла у Києві кілька днів працюватимуть у тестовому режимі

Фото: нові графіки відключення світла у Києві кілька днів працюватимуть у тестовому режимі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нові графіки відключення електроенергії у Києві перші кілька днів працюватимуть у тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора YASNO Сергія Коваленка.

"Кілька днів графіки працюватимуть у тестовому режимі. Тому якщо на вашу адресу будуть якісь розбіжності, пишіть колегам у приватні повідомлення. Я розумію, що нові графіки виглядають дещо складнішими, але їх наявність у поточних умовах – це можливість планувати", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 9 грудня, у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

Також нагадаємо, що в Україні визначили пріоритетні групи щодо отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

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КиївВіялові відключення