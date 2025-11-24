Нові деталі мирного плану США для України: що змінилось після перемовин у Женеві

Після женевських переговорів держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в американський план внесуть певні зміни. Він уточнив, що ця зустріч була "найбільш продуктивною за всі десять місяців роботи" над мирним процесом. Про "дуже продуктивний" діалог заявив і Єрмак, який очолив українську делегацію.

За інформацією видання, у Женеві делегаціям вдалось погодити більшість норм плану США, а значну частину зі спірних – скорегувати.

Серед них – питання чисельності ЗСУ, щодо ЗАЕС, щодо формату обміну полоненими та повернення засуджених.

Натомість пункти, що стосуються територій та закріплення невступу України до НАТО у Конституції, за даними РБК-Україна, делегації домовились "винести за дужки" – вони мають бути обговорені та узгоджені на рівні президентів – Зеленського і Трампа. Їхня зустріч може відбутися вже цього чи наступного тижня, хоча конкретної домовленості щодо дати у Женеві не було узгоджено.

Опубліковані в медіа минулого тижня 28 пунктів – це не фінальний документ, а радше матеріал, переданий українській стороні для обговорення. Саме ці 28 пунктів й стали предметом учорашніх переговорів у Женеві між українською та американською делегаціями.

Територіальні питання

Одні з найбільш суперечливих положень у "чернетці" плану стосуються територіальних питань – насамперед вимоги про вихід української армії з Донецької області.

"Американські військові приїхали минулого тижня в Київ зі своєю оцінкою, що ситуація на фронті складається не на нашу користь. Вони вважають, що наступні місяці для нас будуть критичними і що через 12 місяців ми все одно втратимо Донецьку область. А якщо вони нам все обріжуть – то це може статись ще швидше", – розповів один із співрозмовників РБК-Україна.

За проектом плану США, частина Донецької області має стати нейтральною демілітаризованою буферною зоною під контролем Росії, при цьому окупований Крим, Луганська й Донецька області будуть де-факто визнані російськими. Лінія фронту у Херсонській та Запорізькій областях заморожується.

Натомість Кремль, відповідно до американської пропозиції, повинен вийти з інших зайнятих територій поза межами п’яти регіонів — у Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Скорочення чисельності ЗСУ

Серед інших суперечливих пунктів в початковій версії плану – спільний контроль України та Росії над Запорізькою АЕС та скорочення ЗСУ до 600 тисяч. При цьому там немає жодної прямої згадки ані про російську церкву, ані про російську мову, ні про обмеження українського озброєння.

"Що стосується чисельності армії, американці прямо запитували про це у наших під час візиту до Києва: якщо не 600 тисяч, то скільки вам треба, якщо 800 тисяч?", – зазначило одне з джерел РБК-Україна.

Подальший "шлях" мирного плану, за словами співрозмовників РБК-Україна, має виглядати так: якщо найближчим часом Україна зможе погодити зі США фінальні пункти, а США – з європейськими партнерами ті положення, які стосуються їх безпосередньо, то далі американські перемовники з цим узгодженим планом поїдуть за тією ж схемою – "батогом і пряником" – переконувати Росію.