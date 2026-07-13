Нові Apple Pencil буде простіше ремонтувати: до чого тут ЄС

Курс на легкий ремонт

За даними авторитетних інсайдерів, американська корпорація випустить нові аксесуари разом із наступним поколінням планшетів iPad.

Попереднє масштабне оновлення лінійки відбулося кілька років тому, коли дебютували базовий Apple Pencil із портом USB-C та преміальний Apple Pencil Pro.

Тепер інженери зосереджені на зміні внутрішнього компонування, щоб відповідати європейському законодавству, яке раніше вже змусило компанію відмовитися від фірмового роз'єму Lightning в iPhone 15.

У розробці перебувають дві модифікації:

Модель під кодовою назвою B582 стане прямим спадкоємцем базової версії стилуса, що заряджається через кабель USB-C;

стане прямим спадкоємцем базової версії стилуса, що заряджається через кабель USB-C; Пристрій із шифром B632 замінить поточний Apple Pencil Pro, зберігши тактильну віддачу та чутливість до стискання;

Замість додавання нових інструментів введення модель B632 отримає повністю оновлений корпус, адаптований для безпечного вилучення батареї.

Це рішення стане справжнім розворотом у філософії Apple. Раніше експерти відомого сервісного порталу iFixit стабільно виставляли всім поколінням Apple Pencil найнижчий бал за придатність до ремонту - все через велику кількість міцного клею всередині.

Заміна зношеного елемента живлення у поточних версіях стилусів є технічно неможливою без повного знищення пластикового корпусу пристрою. Це змушувало користувачів купувати новий аксесуар.

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Мобільна адаптація: досвід Nintendo Switch 2 в Європі

Американська корпорація - не єдиний великий гравець ринку, який змушений підлаштовувати свої майбутні релізи під суворі екостандарти Брюсселя.

Японська компанія Nintendo також офіційно підтвердила випуск спеціальних оновлених версій своєї майбутньої консолі Switch 2 та супутніх аксесуарів для європейського ринку.

Нові пристрої, реліз яких заплановано на найближчу осінь, отримають конструкцію із можливістю самостійної домашньої заміни батарей користувачами.

Проте технічна адаптація під вимоги легкого ремонту змусила інженерів піти на певні компроміси.

Через інтеграцію додаткових кріплень та захисних елементів для знімного акумулятора європейська версія Nintendo Switch 2 стане приблизно на 10 грамів важчою за стандартну модель, а загальна вага із підключеними контролерами Joy-Con 2 зросте на 14 грамів.

Водночас ємність акумулятора консолі зменшиться з 5220 мАг до 5172 мАг.

Найбільших змін зазнає професійний геймпад Pro Controller, який втратить близько 16 відсотків автономності, але стане трохи легшим.

Для забезпечення тривалого життєвого циклу техніки японський бренд також розпочне офіційний продаж фірмових ремонтних комплектів та запасних батарей через свій європейський онлайн-магазин.