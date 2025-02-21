Нове регулювання фармринку може спричинити дефіцит ліків в Україні, - експерт

Адже нововведення можуть не лише не знизити ціни на медикаменти, а й, навпаки, викликати дефіцит життєво необхідних препаратів.

"Це дуже ризикований законопроєкт (№11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку – ред.). Взагалі, якщо в нас ринкова економіка в країні, і держава починає вмішуватися в ринок, вводячи туди додаткові регулювання, то це не дуже гарно. Частина препаратів може, навпаки, здорожчати, а не подешевшати, а частина препаратів може взагалі, зникнути з ринку. Тобто, їм стане, не вигідно продавати свої товари в Україні, і вони підуть", - зазначив Іван Зеленський.

За його словами, основні молекули препаратів для онкохворих закуповуються через номенклатуру державних закупівель. Ці контракти є довгостроковими і ризик невеликий.

"Ризик є там, де аптечний сегмент, де рітейл. В рітейлі кожен препарат один з одним конкурує на поличці", - зазначив Іван Зеленський.



Він зазначив, що виробників, які працюють в Україні можна умовно поділити на три частини – європейські, вітчизняні та індійські. При цьому індійські виробники "давлять" на решту низькими цінами.

"Тому оцей закон, він ризикує призвести до того, що європейці підуть, а індуси - виживуть. І по нашим виробникам це вдарить немало. А з індійськими виробниками є проблеми. По-перше, через якість, а по-друге, вони можуть невчасно привезти препарат", - пояснив Іван Зеленський.



Він зазначив, якщо з українського ринку підуть відомі бренди, а залишаться тільки дешеві аналоги, існує ризик, що ліки будуть неякісні.