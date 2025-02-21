Новое регулирование фармрынка может вызвать дефицит лекарств в Украине, - эксперт

Ведь нововведения могут не только не снизить цены на медикаменты, но и, наоборот, вызвать дефицит жизненно необходимых препаратов.

"Это очень рискованный законопроект (№11493 по регулированию фармацевтического рынка - ред.). Вообще, если у нас рыночная экономика в стране, и государство начинает вмешиваться в рынок, вводя туда дополнительные регулирования, то это не очень хорошо. Часть препаратов может, наоборот, подорожать, а не подешеветь, а часть препаратов может вообще исчезнуть с рынка. То есть, им станет, не выгодно продавать свои товары в Украине, и они уйдут", - отметил Иван Зеленский.

По его словам, основные молекулы препаратов для онкобольных закупаются через номенклатуру государственных закупок. Эти контракты являются долгосрочными и риск небольшой.

"Риск есть там, где аптечный сегмент, где ритейл. В ритейле каждый препарат друг с другом конкурирует на полочке", - отметил Иван Зеленский.



Он отметил, что производителей, которые работают в Украине можно условно поделить на три части - европейские, отечественные и индийские. При этом индийские производители "давят" на остальных низкими ценами.

"Поэтому этот закон, он рискует привести к тому, что европейцы уйдут, а индусы - выживут. И по нашим производителям это ударит немало. А с индийскими производителями есть проблемы. Во-первых, из-за качества, а во-вторых, они могут не вовремя привезти препарат", - пояснил Иван Зеленский.



Он отметил, если с украинского рынка уйдут известные бренды, а останутся только дешевые аналоги, существует риск, что лекарства будут некачественные.