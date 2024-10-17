У Monobank запустили нову функцію: що про неї відомо

Нова функція під назвою "Групові витрати" спрощує розподіл витрат серед друзів або колег. Тепер для розрахунків не потрібно копіювати номер картки або скидати чеки в чати - усе можна зробити в кілька кліків через додаток.

Щоб скористатися функцією, користувач створює групу з контактів, додає витрати з виписки або вводить їх вручну, а потім вказує, хто скільки винен. Monobank автоматично обчислює суми для кожного учасника групи. Якщо хтось із учасників затримує оплату, можна раз на добу відправляти нагадування безпосередньо через

додаток.

Ця функція полегшує розрахунки за спільні витрати, наприклад у поїздках або при організації спільних заходів.