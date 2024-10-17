В Monobank запустили новую функцию: что о ней известно

Новая функция под названием "Групповые расходы" упрощает распределение затрат среди друзей или коллег. Теперь для расчетов не нужно копировать номер карты или отправлять чеки в чаты - все можно сделать в несколько кликов через приложение.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователь создает группу из контактов добавляет расходы из выписки или вводит их вручную, а затем указывает, кто сколько должен. Monobank автоматически рассчитывает суммы для каждого участника группы. Если кто-то из участников задерживает оплату, можно раз в сутки отправлять напоминание напрямую через приложение.

Эта функция упрощает совместные расчеты за общие расходы например в поездках или при организации совместных мероприятий.