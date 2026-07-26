Нове ім'я і нове "Межигір'я": ЗМІ розкрили, де може жити Янукович після втечі до РФ

За даними журналістів, експрезидент України Віктор Янукович може проживати в Сочі Краснодарського краю разом зі своєю цивільною дружиною Любов'ю Полежай. У розслідуванні стверджується, що він може користуватися ім'ям Олег Леонов.

Як з'ясували журналісти, людина з такими даними подорожувала разом із Полежай, яка після переїзду до Росії використовує своє дівоче прізвище Садикова. При цьому дата народження "Олега Миколайовича Леонова" - 9 липня 1950 року - повністю збігається з датою народження Януковича, а Леонова є дівочим прізвищем його матері.

За інформацією розслідувачів, Янукович разом із цивільною дружиною та її дочкою Марією мешкає в закритому комплексі "Благодать" за адресою: вулиця Єсауленка, 15. На території площею близько трьох гектарів розташовані кілька будинків, сад, водойма та власна каплиця.

Хто охороняє Януковича

У розслідуванні також йдеться, що безпеку комплексу забезпечують колишні співробітники Управління державної охорони України, які втекли до Росії разом із Януковичем після подій 2014 року.

Журналісти називають цей маєток новим "Межигір'ям" експрезидента.

Яке майно має цивільна дружина Януковича

За даними журналістів, Любов Полежай за час життя в Росії стала власницею сотень гектарів землі, які здає в оренду, а також п'яти квартир, п'яти будинків і ще чотирьох об'єктів нерухомості загальною площею близько 2,4 тисячі квадратних метрів.

Як стверджують автори розслідування, лише від оренди землі та нерухомості вона заробила понад 60 млн рублів.