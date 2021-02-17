Новая Зеландия выводит военный контингент из Афганистана

Новая Зеландия до мая выведет военный контингент из Афганистана. Эта миссия была одной из самых длительных в истории для Сил обороны Новой Зеландии.

"После 20-летнего присутствия Сил обороны Новой Зеландии в Афганистане пришло время ее завершить", - сказала глава правительства.

Она также поблагодарила всех военных, которые проходили там службу.

"Хочу отметить десять новозеландцев, которые потеряли жизнь при исполнении обязанностей, а также более 3500 военных и других служащих, чью преданность превращению конфликта в мир мы всегда будем помнить", - сказала Ардерн.

По словам министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаї Махути, ситуация в Афганистане остается сложной, но внутригосударственный мирный процесс дает стране надежду на достижение длительного политического решения.