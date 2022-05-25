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Новая Зеландия расширит военный контингент на Соломоновых Островах

Нанайя Махута (Фото: nzherald.co.nz)
Автор: Константин Широкун

Новая Зеландия заявила, что продлит развертывание Сил обороны на Соломоновых островах как минимум до мая следующего года на фоне опасений западных союзников по поводу растущего присутствия Китая в южной части Тихого океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новая Зеландия перебросила войска на Соломоновы острова по просьбе правительства страны в конце 2021 года после того, как в столице Хониаре вспыхнули беспорядки. Войска входят в состав Международных сил содействия Соломоновым островам, в состав которых также входят войска из Фиджи, Австралии и Папуа-Новой Гвинеи.

"Наше партнерство способствует миру не только посредством сотрудничества в области безопасности, но и путем решения экономических проблем, изменения климата и ряда других потребностей в области развития, с которыми мы сталкиваемся как регион", — заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.

Напомним, что Китай подписал с Соломоновыми Островами пакт, который подразумевает создание военной базы на одном из островов. В Пекине уверены, что пакт поможет Соломоновым островам поддерживать общественный порядок и справляться со стихийными бедствиями.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной чертой" для Австралии и США. При этом он не сказал, как отреагирует Австралия, если это произойдет.

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