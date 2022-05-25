Новая Зеландия расширит военный контингент на Соломоновых Островах
Новая Зеландия заявила, что продлит развертывание Сил обороны на Соломоновых островах как минимум до мая следующего года на фоне опасений западных союзников по поводу растущего присутствия Китая в южной части Тихого океана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новая Зеландия перебросила войска на Соломоновы острова по просьбе правительства страны в конце 2021 года после того, как в столице Хониаре вспыхнули беспорядки. Войска входят в состав Международных сил содействия Соломоновым островам, в состав которых также входят войска из Фиджи, Австралии и Папуа-Новой Гвинеи.
"Наше партнерство способствует миру не только посредством сотрудничества в области безопасности, но и путем решения экономических проблем, изменения климата и ряда других потребностей в области развития, с которыми мы сталкиваемся как регион", — заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.
Напомним, что Китай подписал с Соломоновыми Островами пакт, который подразумевает создание военной базы на одном из островов. В Пекине уверены, что пакт поможет Соломоновым островам поддерживать общественный порядок и справляться со стихийными бедствиями.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной чертой" для Австралии и США. При этом он не сказал, как отреагирует Австралия, если это произойдет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.