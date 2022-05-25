Нова Зеландія розширить військовий контингент на Соломонових Островах

Нова Зеландія заявила, що продовжить розгортання Сил оборони на Соломонових островах як мінімум до травня наступного року на тлі побоювань західних союзників з приводу зростаючої присутності Китаю в південній частині Тихого океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нова Зеландія перекинула війська на Соломонові Острови на прохання уряду країни в кінці 2021 року після того, як в столиці Хоніарі спалахнули заворушення. Війська входять до складу Міжнародних сил сприяння Соломоновим островам, до складу яких також входять війська з Фіджі, Австралії та Папуа-Нової Гвінеї.

"Наше партнерство сприяє миру не тільки за допомогою співпраці в галузі безпеки, але і шляхом розв'язання економічних проблем, зміни клімату і ряду інших потреб в області розвитку, з якими ми стикаємося як Регіон", — заявила міністр закордонних справ Нанайя Махута.

Нагадаємо, що Китай підписав з Соломоновими Островами пакт, який передбачає створення військової бази на одному з островів. У Пекіні впевнені, що пакт допоможе Соломоновим островам підтримувати громадський порядок і справлятися зі стихійними лихами.