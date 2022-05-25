Нова Зеландія розширить військовий контингент на Соломонових Островах
Нова Зеландія заявила, що продовжить розгортання Сил оборони на Соломонових островах як мінімум до травня наступного року на тлі побоювань західних союзників з приводу зростаючої присутності Китаю в південній частині Тихого океану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нова Зеландія перекинула війська на Соломонові Острови на прохання уряду країни в кінці 2021 року після того, як в столиці Хоніарі спалахнули заворушення. Війська входять до складу Міжнародних сил сприяння Соломоновим островам, до складу яких також входять війська з Фіджі, Австралії та Папуа-Нової Гвінеї.
"Наше партнерство сприяє миру не тільки за допомогою співпраці в галузі безпеки, але і шляхом розв'язання економічних проблем, зміни клімату і ряду інших потреб в області розвитку, з якими ми стикаємося як Регіон", — заявила міністр закордонних справ Нанайя Махута.
Нагадаємо, що Китай підписав з Соломоновими Островами пакт, який передбачає створення військової бази на одному з островів. У Пекіні впевнені, що пакт допоможе Соломоновим островам підтримувати громадський порядок і справлятися зі стихійними лихами.
Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що будівництво Китаєм військової бази на Соломонових островах стане "червоною рисою" для Австралії та США. При цьому він не сказав, як відреагує Австралія, якщо це станеться.
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