Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия ввела новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Под новые ограничения попали ряд российских и белорусских государственных предприятий и оборонных структур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Новой Зеландии.
В числе попавших в новый санкционный список Новой Зеландии российская компания "Газпром".
"Крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, против которых сегодня введены санкции, играют решающую роль в разжигании незаконной и неспровоцированной войны в Украине", - заявила глава МИД Нанайя Махута.
Министр подчеркнула, что компании, попавшие под санкции, контролируются правительством Путина и имеют стратегическое значение для России, поскольку они обеспечивают сырье, инфраструктуру, коммуникации, транспорт, оружие и финансирование.
"Одним из государственных предприятий является "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России за счет продажи газа. Мы также ввели санкции против предприятий, которые создают оружие и военные технологии для путинской войны и являются частью огромного военно-промышленного комплекса России", - заявила Махута.
Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, какие ограничения могут быть в седьмом пакете санкций ЕС против РФ.