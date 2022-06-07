Новая Зеландия расширила санкции против России

В числе попавших в новый санкционный список Новой Зеландии российская компания "Газпром".

"Крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, против которых сегодня введены санкции, играют решающую роль в разжигании незаконной и неспровоцированной войны в Украине", - заявила глава МИД Нанайя Махута.

Министр подчеркнула, что компании, попавшие под санкции, контролируются правительством Путина и имеют стратегическое значение для России, поскольку они обеспечивают сырье, инфраструктуру, коммуникации, транспорт, оружие и финансирование.

"Одним из государственных предприятий является "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России за счет продажи газа. Мы также ввели санкции против предприятий, которые создают оружие и военные технологии для путинской войны и являются частью огромного военно-промышленного комплекса России", - заявила Махута.