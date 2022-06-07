Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

У числі потрапили в новий санкційний список Нової Зеландії російська компанія "Газпром".

"Найбільша російська компанія і десятки військових і промислових корпорацій, проти яких сьогодні введені санкції, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної і неспровокованої війни в Україні", - заявила глава МЗС Нанайя Махута.

Міністр підкреслила, що компанії, що потрапили під санкції, контролюються урядом Путіна і мають стратегічне значення для Росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю і фінансування.

"Одним з державних підприємств є "Газпром", найбільша російська компанія і ключове джерело експортних доходів Росії внаслідок продажу газу. Ми також ввели санкції проти підприємств, які створюють зброю і військові технології для путінської війни і є частиною величезного військово-промислового комплексу Росії", - заявила Махута.