Новая Зеландия примет 4 тысячи беженцев из Украины

Так, программа позволит родившимся в Украине гражданам Новой Зеландии и жителям страны привозить членов своей украинской семьи, чьи жизни находятся в опасности из-за военной агрессии России и войны.

"Это самая большая специальная категория виз, которую мы установили за последние десятилетия для поддержки международных гуманитарных усилий, и, наряду с дополнительным финансированием гуманитарной деятельности в размере 4 миллионов долларов, о котором также было объявлено, это дополняет ряд мер, которые мы уже предприняли для реагирования на ухудшение ситуации в Украине", - заявил министр иммиграции Крис Фаафой.

Он подчеркнул, что Новая Зеландия сразу осудила военное вторжение РФ в Украину, и приняла различные меры в отношении страны-агрессора, введя запреты на поездки, экспортный контроль, приняв закон о санкциях и предоставив финансирование для поддержки важной гуманитарной деятельности.

"Наша украинская община в Новой Зеландии также обратилась к нам с просьбой помочь дать приют членам их семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за неспровоцированного нападения России. Мы прислушались, и сегодняшнее объявление обеспечит безопасность их семей", - рассказал чиновник.

Специальная политика в отношении Украины на 2022 год будет действовать в течение года и позволит примерно 1600 гражданам и жителям Новой Зеландии, родившимся в Украине, оказать финансовую поддержку членам семьи и ближайшим родственникам, чтобы они смогли приехать в Новую Зеландию для своей безопасности, получив двухлетнюю визу.

Украинские беженцы будут иметь право на работу или право на учебу в стране, если им 18 лет или меньше.