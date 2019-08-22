Новая Зеландия обратится к Украине из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча

Новая Зеландия обратится к правительству Украины из-за информации о якобы продаже "манифеста" обвиняемого в масштабной стрельбе в Крайстчерче. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает издание The New Zealand Herald.

По словам Ардерн, она поручила новозеландском внешнеполитическому ведомству установить контакт с Украиной относительно информации о том, что один из украинских сайтов якобы продает за 4 доллара печатную версию 87-страничного "манифеста" стрелка.

"Это отвратительно, но у нас есть только возможность контролировать то, что происходит в пределах нашей юрисдикции. Но я не колеблясь поделюсь мнением Новой Зеландии с Украиной. Я без колебаний попросила министерство иностранных дел установить такого рода контакты",- заявила она.

Напомним, массовые расстрелы в мечетях Крайстчерча произошли 15 марта 2019 года. Тогда на месте происшествия погибли не менее сорока человек, а общее число жертв расстрела достигло 50. По обвинению в организации теракта был арестован 28-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, который снимал убийства на видео и транслировал в прямом эфире в Facebook.

Позже полиция Новой Зеландии выдвинула новые обвинения предполагаемому стрелку в мечетях в Крайстчерче Брентону Тарранту. Ему предъявили дополнительное обвинение в убийстве и два дополнительных обвинения в покушении на убийство.