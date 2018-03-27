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Новая Зеландия не обнаружила на своей территории российских шпионов

НовостиПолитика    27.03.2018 - 09:43
Фото: Новая Зеландия (flickr.com Edward Hyde)
Фото: Новая Зеландия (flickr.com Edward Hyde)

Новая Зеландия провела проверку и не обнаружила российских разведчиков

Новая Зеландия заявила, что не может выдворить с территории своей страны шпионов Российской Федерации (РФ), поскольку таковых не обнаружено. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во вторник, 27 марта, передает AFP.

Новая Зеландия, бывшая британская колония и верный союзник Лондона, предложила принципиальную поддержку Великобритании в ответ на химическую атаку в Солсбери. Однако, правительство Новой Зеландии заявило, что не обнаружило российских шпионов и разведчиков.

"Мы сделали проверку в Новой Зеландии, у нас нет российских разведчиков. Если бы мы их обнаружили, мы бы их исключили", - сказала Ардерн.

Ардерн сказала, что Новая Зеландия "будет держать в поле зрения, какие дальнейшие действия можно предпринять, чтобы поддержать международное сообщество в результате атаки в Солсбери".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов

Первой решение выслать из страны российских дипломатов приняла Великобритания. Так Британия возложила ответственность за инцидент со Скрипалем на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов. 

Британия рассмотрит дальнейшие меры против РФ в начале следующей недели Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия Лондона
Теги публикации: дипломатические отношения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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