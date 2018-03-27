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Нова Зеландія не виявила на своїй території російських шпигунів

НовиниПолітика    27.03.2018 - 09:43
Фото: Нова Зеландія (flickr.com Edward Hyde)
Фото: Нова Зеландія (flickr.com Edward Hyde)

Нова Зеландія провела перевірку і не виявила російських розвідників

Нова Зеландія заявила, що не може видворити з території своєї країни шпигунів Російської Федерації (РФ), оскільки таких не виявлено. Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у вівторок, 27 березня, передає AFP.

Нова Зеландія, колишня британська колонія і вірний союзник Лондона, запропонувала принципову підтримку Великій Британії у відповідь на хімічну атаку в Солсбері. Проте, уряд Нової Зеландії заявив, що не виявив російських шпигунів і розвідників.

"Ми зробили перевірку в Новій Зеландії, у нас немає російських розвідників. Якщо б ми їх виявили, ми б їх видворили", - сказала Ардерн.

Ардерн сказала, що Нова Зеландія "буде тримати в полі зору, які подальші дії можна зробити, щоб підтримати міжнародне співтовариство в результаті атаки в Солсбері".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів.

Першою рішення вислати з країни російських дипломатів прийняла Британія. Так, вона поклала відповідальність за інцидент зі Скрипалем на Росію і прийняла рішення про висилку з країни 23 російських дипломатів. У відповідь Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 23 британських дипломатів.

Британія розгляне подальші заходи щодо РФ на початку наступного тижня Росія висилає 23 британські дипломати у відповідь на дії Лондона
Теги публікації: дипломатические отношения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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