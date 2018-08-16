Новий спалах вірусу Ебола в Конго: померли 42 людини

Місцеві жителі почали тікати зі своїх домівок

У Республіці Конго внаслідок зараження вірусом Еболи померли 42 людини. Про це повідомляє Daily Nation.

Як зазначає видання, через спалах Еболи жителі міста, де загинули люди, почали тікати зі своїх домівок. Однак для запобігання розповсюдженню вірусу в інші регіони країни, жителям сходу заборонили пересування, зокрема, без спеціальних перевірок.

"Станом на середу кількість жертв на сході країни досягла 42 із 66 випадків інфікування", - поінформували в Міністерстві охорони здоров’я країни.

Раніше повідомлялось про 20 загиблих внаслідок зараження вірусом Еболи.

Також представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Пітер Салама заявляв, що, зафіксований у Демократичній Республіці Конго, вірус Ебола може поширитися за межі країни.

Додамо, що лихоманка Ебола є гострим вірусним захворюванням, що у 50-90% випадках призводить до смерті. Основні симптоми: лихоманка; кровотеча; блювота; шкірний висип; діарея; біль у м'язах і суглобах.

Це вже 10-й спалах епідемії Ебола у цій центральноафриканській державі із 1976 року, коли вірус було вперше виявлено біля однойменної річки. Таким чином, спалахів Еболи у Демократичній Республіці Конго сталося удвічі більше, ніж у будь-якій іншій країні.