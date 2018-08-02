Новая вспышка вируса Эбола в Конго: умерли 20 человек

Предыдущая 10-недельная вспышка вируса на северо-западе страны унесла жизни 33 человек

На востоке Конго зафиксирована новая вспышка вируса Эбола, в результате которой уже умерли 20 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает AFP.

Очередная эпидемия возникла всего через неделю после того, как было объявлено о прекращении вспышки вируса на северо-западе Конго.

"Восточная провинция Северное Киву уведомила Министерство здравоохранения о 26 случаях лихорадки с геморрагическими показаниями, из которых 20 были смертельными", - сообщил министр здравоохранения Олю Илунга Каленга.

Он добавил, что на данный момент нет никаких указаний на то, что эти две эпидемии, которые произошли на расстоянии более 2500 километров, связаны.

Предыдущая 10-недельная вспышка вируса Эбола на северо-западе Конго, завершившаяся 24 июля, унесла жизни 33 человек.

Напомним, в мае 2018 года из-за очередной вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго умерли 26 человек.