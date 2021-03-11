Новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев
Наблюдаемая летальность приблизилось к 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных в дни около 1 февраля. Тогда в Украине наблюдалась самое низкое количество новых случаев инфекции.
Об этом говорится в отчете рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, размещенном на сайте Национальной академии наук Украины (НАН).
"В целом новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и более тяжелым течением среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью", - говорится в документе.
Как отмечается в обзоре, избыточная смертность в первые семь недель 2021 года на фоне числа смертей в 2015-2019 годах была недалеко от уровня случайных отклонений. Превышение уровня 2020 года составило около 100-300 случаев в день.
"Это свидетельствует о необходимости развития более детальных методов оценки ожидаемой смертности, учитывающий изменение возрастной структуры населения, какое (изменение) вызвала эпидемия в Украине",- говорится в документе.
Напомним, по данным Госстата за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.
По официальной информации, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев.