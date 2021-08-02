Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"

Статистика захворюваності "ковідом" поки не дає приводів для занепокоєння. Але, дивлячись на непросту ситуацію в Європі через штаму "Дельта", медики і чиновники побоюються, що зі схожим сценарієм може зіткнутися і Україна. Що буде з епідемією в країні і як влада намагається стримати зростання захворюваності – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Спад зараження "ковідом", відпускний сезон і довгоочікуване відкриття кордонів у країнах ЄС дозволило українцям відволіктися від загрози вірусу. Але чиновники і медики стверджують, що розслаблятися ще рано, називаючи поточну ситуацію досить вибухонебезпечною.

Світ стоїть на порозі чергової хвилі епідемії, яку може викликати більш агресивний штам коронавірусу – "Дельта". Вперше його виявили в Індії наприкінці минулого року. З тих пір він циркулює вже в понад 130 країнах, і це охоплення від тижня до тижня продовжує розширюватися.

У Європі, яка страждає від штаму "Дельта", статистика захворюваності після десяти тижнів падіння знову почала зростати. Деякі країни вже близькі до історичних максимумів за кількістю хворих. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до кінця серпня індійський варіант вірусу стане домінуючим в Європі. І ця небезпека навряд чи обійде Україну стороною.

Зовнішня загроза

Європейський регіон показує тривожну динаміку, тоді як в Україні щоденні нові випадки інфікування обчислюються кількома сотнями. "Європейські країни зараз спалахують дуже швидко. Це якраз та сама третя хвиля COVID-19, викликана вірусом "Дельта", про яку говорила ВООЗ. У європейських країнах зростання нових випадків було в 2-3 і навіть в 7 разів за тиждень. Це дуже великі темпи – таких темпів ще не було", – сказав РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Експерти побоюються, що незабаром ця тенденція може перекинутися і на Україну. У понад 10 країнах Європи частка штаму "Дельта" вже перевищила 50% від усіх випадків зараження. І він стрімко витісняє всі інші циркулюючі варіанти коронавірусу. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, новий штам заміщає інші раніше відомі "мутанти" приблизно за 4 тижні.

З середини липня українські вчені і чиновники заговорили про завершення фази падіння захворюваності в країні. У МОЗ стверджують, що поки більшість регіонів знаходяться на плато, але загрозливу тенденцію показують Київ, Харківська та Луганська області.

Згідно з дослідженням Національної академії наук, захворюваність в країні збільшується вже протягом двох тижнів. Темпи зростання помірні – орієнтовно 10-20% на тиждень. Але ризик значного прискорення залишається високим, випливає з публікації НАН. Там прогнозують, що протягом двох тижнів середня кількість нових заражень в країні збільшиться з 581 до 735.

За словами Ганиченка, зараз владі вдається оперативно реагувати на локальні спалахи і стримувати розвиток епідемії. Але ймовірність сплеску досить висока, уточнив експерт. Ключові тригери – це відкриття кордонів з європейськими країнами і масовий туризм.

Світ на порозі нової хвилі пандемії через індійський варіант коронавірусу (Фото: Matthew Horwood / Getty Images)

Голова профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький погоджується, що подальшого зростання захворюваності в країні не вдасться уникнути.

Є два прогнози, від яких відштовхується влада: оптимістичний і песимістичний, каже нардеп. За першим – сплеск захворюваності може відбутися в другій половині вересня. За другим – у другій половині серпня.

Прогнози KSE ще більш песимістичні. Там вважають, що досить швидкий сплеск захворюваності відбудеться вже в першій половині серпня. "Небезпека полягає в тому, що зараз всі регіони України знаходяться на мінімальному плато, маючи досить низький рівень захворюваності. Всі вони перестали демонструвати падіння захворюваності. Це якраз підгрунтя для того, щоб почався спалах", – пояснив Ганиченко.

Батогом і пряником

ВООЗ віднесла "Дельта-штам " в перелік таких, що викликають "особливе занепокоєння". За даними Агенції охорони громадського здоров'я Великобританії, цей штам в 1,6 рази заразніше, ніж штам "Альфа" (відомий як британський). Люди, які підхопили "Дельта", в 2,3 рази частіше потрапляють до лікарні і в 1,45 рази – в реанімацію.

Щоби збити удар нового штаму, в уряді вирішили посилити правила в'їзду в країну. Тепер від українців та іноземців на кордоні вимагатимуть документ, що підтверджує вакцинацію. Інакше протягом 72 годин після приїзду доведеться здавати тест або йти на самоізоляцію.

Для українців є невеликий виняток – щоби безперешкодно потрапити в країну, їм достатньо отримати навіть одну дозу вакцини. Для тих, хто прибуває з Росії або Індії і перебували там більше тижня, передбачена обов'язкова 14-денна самоізоляція.

Вводити додаткові обмеження всередині країни Кабмін поки не планує. Карантинні норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації, сказав виданню Кузін. Єдине нововведення, яке поки ухвалив уряд – це заборона на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше ніж 80% співробітників.

На території України варіант "Дельта" вперше виявили 23 червня. На кінець минулого тижня офіційне число заражених цим штамом становило вже 17 осіб. На вихідних стало відомо ще про чотири випадки в Миколаєві, троє хворих нещодавно повернулися з Туреччини, один – з РФ.

В Україні поки точно відомо про один летальний випадок хворого зі штамом "Дельта". У нього були супутні захворювання, він не був вакцинованим і, принаймні, останні три місяці не виїжджав за кордон. Це говорить про те, що штам "Дельта" не тільки завозять з-за кордону, але він вже передається всередині країни. Оскільки Україна тільки нарощує потужності для визначення цього варіанту вірусу, його реальна циркуляція може бути набагато масштабнішою.

Експерти вважають, що вакцинація може збити силу очікуваного сплеску епідемії. Різні дослідження демонструють, що "Дельта-штам" гірше піддається дії біопрепаратів, які сьогодні використовуються в світі для щеплень. За словами Кузіна, сумарна ефективність вакцин знижується в середньому на 10%. Але вони все одно працюють. Наприклад, в публікації New England Journal of Medicine зазначається, що ефективність двох доз препарату Pfizer проти варіанту "Дельта" становить 88%, препарату AstraZeneca – 67%.

"Вакцинація може трохи збити новий сплеск захворюваності, і старт п'ятого етапу в цьому допоміг. Темпи вакцинації дуже прискорюються. Ми вже досягли середнього показника в 115 тисяч щеплень в день. За останній тиждень темпи вакцинації зросли на 25%", – каже керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Ганиченко. Але для того, щоби до кінця року щепити 70% дорослого населення, в добу потрібно вакцинувати по 250 тисяч осіб, додав експерт.

Ситуацію гальмує те, що українці не поспішають робити щеплення, каже Радуцький. "Тому і прогноз розвитку епідемії не дуже хороший. Якщо ще в березні за попереднього керівництва МОЗ не вистачало вакцин, то сьогодні є і вакцини, і локації відкриті. Але, на жаль, не надто багато бажаючих", - зазначив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації.

Штам "Дельта" знижує ефективність вакцинації, але щеплення все одно дають високий результат (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Досягти колективного імунітету, вводячи обов'язкову вакцинацію, влада не береться. Раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко допустив, що мотивувати українців робити щеплення будуть за рахунок певних "плюшечок". Розкривати подробиці влада не поспішає, але обіцяє, що ковід-сертфікати, які зараз тестує Мінцифри, будуть корисні і всередині країни. Як варіант – для допуску на масові заходи або для роботи підприємств з вакцинованими співробітниками на випадок локдауну.

"Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", – сказав виданню головний санітарний лікар.

Інший співрозмовник РБК-Україна в президентській команді сумнівається, наскільки успішною буде ця ідея. Влада розуміє, що може напоротися на зворотний ефект: коли підживлять не попит на вакцинацію, а бунтівні настрої серед українців. Як би там не було, найважливіша перевага, яку вже зараз отримують щеплені громадяни – це можливість убезпечити себе від складного перебігу хвороби.