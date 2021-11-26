Новая версия мобильного приложения 104.ua интегрирована с искусственным интеллектом

Компания 104.ua выпустила обновленное мобильное приложение для потребителей природного газа, которое заменит старую версию. Новая версия приложения создана с использованием последних тенденций в области пользовательского опыта, благодаря чему обеспечивает более комфортную работу для двух платформ iOS и Android. Основным преимуществом новой версии стала интеграция приложения с искусственным интеллектом.

Теперь модель счетчика газа, его тип и возраст не имеют значения. Искусственный интеллект распознает показания всех узлов учета.

"У пользователей появилась возможность передать показания — просто сфотографировав счетчик. Эти фотографии обрабатываются искусственным интеллектом. Что это значит? Это значит, что данные будет обрабатывать робот: большие объемы информации за короткий промежуток времени. Иногда клиенты жаловались на то, что их показания не передались. Им приходилось присылать Оператору ГРМ фото счетчика. Теперь такие проблемы приложение решит: обработка фото ляжет на плечи искусственного интеллекта. Он со 100% гарантией распознает показания счетчика", — прокомментировала выход новой версии приложения Марина Моисеева, product owner платформи 104.ua.

В приложении 104.ua пользователь делает снимок и сразу передает его. Данные передаются с указанием даты и времени. Проверка снимка может длиться от одной до нескольких минут. По желанию, клиент может отслеживать статус обработки, обновляя данные экрана.

Клиентам в обновленном приложении будут доступны уже привычные инструменты для передачи показаний, но есть и новый функционал. Так, в новой версии приложения 104.ua, пользователь может легко управлять одним или несколькими аккаунтами, к каждому из которых может присоединить до 25 лицевых счетов (родных, съёмного жилья, дачи). Их можно называть именами. Это помогает оплачивать услуги поставки и доставки газа родным и не путаться в цифрах лицевых счетов.

С помощью приложения пользователь может создать аккаунт или воспользоваться ранее созданным аккаунтом – на сайте 104.ua, в терминале самообслуживания или в любой из версий мобильных приложений 104.ua. Авторизированный пользователь может добавлять в аккаунт лицевые счета (поставка и/или доставка газа) или удалять их.

Для активного лицевого счета доступны следующие функции в вопросах поставки и доставки газа: