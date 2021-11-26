Оновлений мобільний додаток 104.ua інтегровано зі штучним інтелектом

Компанія 104.ua розробила нову версію мобільного додатоку для споживачів природного газу, який замінить попередню. Оновлений додаток створено з використанням останніх тенденцій користувацького досвіду й забезпечено більш комфортну роботу для двох платформ — iOS і Android. Основною перевагою оновленої версії стала інтеграція програми зі штучним інтелектом.

Відтепер модель лічильника газу, його тип та вік не мають значення. Штучний інтелект розпізнає показання усіх вузлів обліку.

"У користувачів з'явилася можливість передати показання — просто сфотографувавши лічильник. Ці фотографії обробляються штучним інтелектом. Що це означає? Що дані опрацьовуватиме робот: великі обсяги інформації за короткий проміжок часу. Іноді клієнти скаржилися, що їх показання не передалися. Їм доводилося надсилати Оператору ГРМ фото лічильника. Тепер такі проблеми програма вирішить: обробку фото здійснюватиме штучний інтелект. Він зі 100% гарантією розпізнає показання лічильника", — прокоментувала вихіднової версії додатку Марина Моісеєва, product owner платформи 104.ua.

У додатку 104.ua користувач робить знімок і одразу передає його. Дані передаються із зазначенням дати та часу. Перевірка фото може тривати від однієї до декількох хвилин. За бажанням клієнт може відстежувати статус обробки, оновлюючи дані екрана.

Клієнти у новому додатку можуть скористатися звичними інструментами передачі показань, але є й новий функціонал. Так, оновленому додатку 104.ua, користувач може легко керувати одним або декількома обліковими записами, до кожного з яких можна приєднати до 25 особових рахунків (рідних, орендованого житла). Їх можна називати іменами. Це допомагає оплачувати послуги постачання та доставки газу рідним та не плутатися у цифрах особових рахунків.

За допомогою додатку користувач може створити обліковий запис або скористатися раніше створеним обліковим записом — на сайті 104.ua, у терміналі самообслуговування або у будь-якій версії мобільних додатків 104.ua. Авторизований користувач може додавати до облікового запису особові рахунки (постачання та/або доставка газу) або видаляти їх.

Для активного особового рахунку доступні такі функції з питань постачання та доставки газу: