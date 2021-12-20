"Новая цель". Латвия заявила о росте числа мигрантов на границе с Беларусью

На границе Латвии с Беларусью число пойманных ежедневно нелегальных мигрантов перевалило за несколько десятков. Такие данные обнародовал в понедельник, 20 декабря, госсекретарь министерства внутренних дел Латвии Димитрий Трофимов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Растущее на латвийско-белорусской границе число нелегальных мигрантов свидетельствует о том, что мы стали основной целью гибридной атаки", - заявил он.
Он отметил, что на протяжении минувшей неделе ежедневно задерживались десятки мигрантов. В некоторые дни эта цифра достигала 80 человек.
Трофимов отметил, что в Беларуси происходит организованное перемещение мигрантов, поскольку иначе невозможно объяснить столь быструю переброску людей в различные места на границе.
По словам госсекретаря МВД Латвии, правительство приняло решение дополнительно к уже построенным 37 километрам временного забора установить еще 22,8 километров.
Трофимов также отметил, что сейчас планы реагирования защиты границы опираются на мобилизацию имеющихся сил и сотрудничество с Национальными вооруженными силами, также при необходимости доступна поддержка агентства Европейского Союза, занимающаяся охраной внешних границ.
Напомним, на границе Польши с Беларусь мигранты снова пытались силой прорваться на польскую сторону. В том числе, закидывая пограничников камнями.