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"Новая цель". Латвия заявила о росте числа мигрантов на границе с Беларусью

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Латвия, Понедельник 20 декабря 2021 13:59
"Новая цель". Латвия заявила о росте числа мигрантов на границе с Беларусью Фото: Латвия заявила о росте числа мигрантов на границе с Беларусью (facebook.com rs.gov.lv3)
Автор: Ольга Белей

На границе Латвии с Беларусью число пойманных ежедневно нелегальных мигрантов перевалило за несколько десятков. Такие данные обнародовал в понедельник, 20 декабря, госсекретарь министерства внутренних дел Латвии Димитрий Трофимов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Растущее на латвийско-белорусской границе число нелегальных мигрантов свидетельствует о том, что мы стали основной целью гибридной атаки", - заявил он.

Он отметил, что на протяжении минувшей неделе ежедневно задерживались десятки мигрантов. В некоторые дни эта цифра достигала 80 человек.

Трофимов отметил, что в Беларуси происходит организованное перемещение мигрантов, поскольку иначе невозможно объяснить столь быструю переброску людей в различные места на границе.

По словам госсекретаря МВД Латвии, правительство приняло решение дополнительно к уже построенным 37 километрам временного забора установить еще 22,8 километров.

Трофимов также отметил, что сейчас планы реагирования защиты границы опираются на мобилизацию имеющихся сил и сотрудничество с Национальными вооруженными силами, также при необходимости доступна поддержка агентства Европейского Союза, занимающаяся охраной внешних границ.

Напомним, на границе Польши с Беларусь мигранты снова пытались силой прорваться на польскую сторону. В том числе, закидывая пограничников камнями.

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