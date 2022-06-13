UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая схема для выезда мужчин за границу: в Одесской области разоблачили иностранца

Фото: в Одесской области выявили еще одну незаконную схему выезда мужчин (nabu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили очередную схему для незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. В рамках расследования задержали гражданина Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное бюро расследований.

Отмечается, что организаторы схемы предлагали вывезти военнообязанных в Молдову якобы по документам ООН на автомобиле с дипломатическими номерами. За это аферисты требовали 3 тысячи долларов.

Фактически мужчин вывозили по поддельным паспортам граждан Молдовы автомобилем с молдавской регистрацией.

Во время очередного выезда на пограничном участке трассы "Одесса-Рени" было задержано авто злоумышленников. В салоне был украинец призывного возраста и граждан Молдовы.

По данному факту было открыто уголовное дело. Уже 10 июня иностранцу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
мошенническая схемавыезд за границуНАБУ