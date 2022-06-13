Новая схема для выезда мужчин за границу: в Одесской области разоблачили иностранца

Правоохранители разоблачили очередную схему для незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. В рамках расследования задержали гражданина Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное бюро расследований.
Отмечается, что организаторы схемы предлагали вывезти военнообязанных в Молдову якобы по документам ООН на автомобиле с дипломатическими номерами. За это аферисты требовали 3 тысячи долларов.
Фактически мужчин вывозили по поддельным паспортам граждан Молдовы автомобилем с молдавской регистрацией.
Во время очередного выезда на пограничном участке трассы "Одесса-Рени" было задержано авто злоумышленников. В салоне был украинец призывного возраста и граждан Молдовы.
По данному факту было открыто уголовное дело. Уже 10 июня иностранцу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ.
Напомним, что президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины.
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