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Новая программа сотрудничества с МВФ еще не обсуждалась, - Нацбанк

Автор: Андрей Василюк

Национальный банк Украины (НБУ) сейчас работает в рамках текущей программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Вопрос о новой программе еще не обсуждался с фондом.

Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил в интервью Zn.ua

Мы еще не обсуждаем этот вопрос с МВФ", - сказал Гелетий, отвечая на вопрос, нацелен ли НБУ уже на новую программу.

"Сейчас работаем в рамках действующей программы. Наша задача - двигаться вперед в ее рамках", - отметил Гелетий.

По его словам, вопрос новой программы сотрудничества - это комплексная дискуссия, к которой должен быть привлечен не только НБУ, но и правительство.

"Исходить нужно из анализа нашей ликвидности, нашей долговой нагрузки. Это мы должны учитывать, когда будем обсуждать с МВФ перспективу продолжения программы", - подчеркнул заместитель председателя НБУ.

Он считает, что на данном этапе крайне важной является поддержка МВФ, потому что успешная работа с фондом влечет за собой продолжение сотрудничества с другими международными партнерами.

"Вы знаете, что это и финансирование от Всемирного банка (около 700 миллионов долларов), и макрофинансовая помощь ЕС (второй транш в 600 миллионов евро). Из практики я понимаю, что этих денег может не быть, если не будет сотрудничества с МВФ", - пояснил Гелетий.

Как отметил чиновник, для дискуссии относительно продолжения сотрудничества, правительству надо выработать свою позицию, видение и учесть макроэкономическую ситуацию, позицию ликвидности.

Ранее глава НБУ отметил, что Украина пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Международного валютного фонда.

РБК-Украина писало, что Украина может рассчитывать на два транша МВФ.

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