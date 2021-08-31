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США обязались выделить Украине 60 млн долларов помощи до встречи Зеленского и Байдена

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 20:53
США обязались выделить Украине 60 млн долларов помощи до встречи Зеленского и Байдена Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты обещают выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине в преддверии встречи в Белом доме между президентом Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Администрация Байдена заявила в уведомлении Конгрессу, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - говорится в сообщении.

Зеленский встретится с Байденом в рамках визита в Белый дом, который, как надеется администрация США, продемонстрирует поддержку суверенитета Украины перед лицом захвата Россией Крыма и поддержки вооруженных боевиков на востоке страны.

Белый дом также заявил, что Байден намерен поощрять усилия Зеленского по борьбе с коррупцией в Украине.

Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin, которые Киев считает критически важными для защиты от боевиков на Донбассе.

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Соединенные Штаты Америки Военная помощь
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