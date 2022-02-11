"Новая почта" снизила тариф на доставку на 21%: в чем причина

"Новая почта" объявила акцию - все, кто отправят посылку в воскресенье, 13 февраля, получат скидку на доставку 21%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Специальное предложение запустили по случаю дня рождения компании. Скидка действует на доставку посылок и грузов любого веса и любую точку Украины, и формируется автоматически при заполнении накладной.
Ограничений на количество отправок нет. Скидка распространяется на доставку любого количества посылок и груза. Бизнес-клиентам скидка 21% предоставляется дополнительно к уже существующим.
Скидка не распространяется на дополнительные услуги.
Напомним, ранее компания снизила тарифы на доплату при отправке нескольких посылок в одной накладной с 1 февраля 2022 года.