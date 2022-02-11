"Нова пошта" знизила тариф на доставку на 21%: у чому причина

"Нова пошта" оголосила акцію - усі, хто надішле посилку в неділю, 13 лютого, отримає знижку на доставку 21%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Спеціальну пропозицію запустили з нагоди дня народження компанії. Знижка діє на доставку посилок та вантажів будь-якої ваги та будь-яку точку України, та формується автоматично при заповненні накладної.

Обмежень кількість відправок немає. Знижка поширюється на доставку будь-якої кількості посилок та вантажу. Бізнес-клієнтам знижка 21% надається додатково до існуючих.

Знижка не розповсюджується на додаткові послуги.