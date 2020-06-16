"Новая почта" отправила в 11 больниц финальную партию помощи

За неполных три месяца компания "Новая почта" вложила 25 млн грн в обеспечение больниц оборудованием и средствами индивидуальной защиты в условиях коронавирусной пандемии. В начале июня компания доставила финальную партию гуманитарной помощи еще в 11 медучреждений Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в компании, современную медтехнику, средства индивидуальной защиты и сопутствующие медицинские товары "Новая почта" отправила врачам Городской детской больницы № 2 города Николаева, Центральных районных больниц Каменца-Подольского, Сторожинца Черновицкой области, Кременчуга, городских больниц Стебника Львовской области, Троицкого и Белокуракино Луганской области, Золочева и Краснопавловки Харьковской области, Гайсина Винницкой области, Киевской городской клинической больницы № 8.

Для детской больницы Николаева было приобретено 10 больничных коек "Биомед", УЗИ-сканер, 20 ингаляторов, 4 инфузионных насоса, 2 монитора пациента, 5 пульсометров, трансиллюминатор для венозной пункции.

Кременчугские медики получат 2 электрокардиографа.

Врачам из Киева отправлено 25 дозаторов введения лекарств, 150 бактериальных фильтров для аппаратов ИВЛ, 50 лицевых кислородных масок, 100 носовых кислородных катетеров и 100 катетеров для бронхосанации.

Кроме оборудования финальным адресатам гуманитарной помощи "Новая почта" закупила 56000 медицинских масок, 8900 респираторов, более 200 защитных костюмов, 300 медицинских халатов, 1800 защитных перчаток и 1200 шапочек, 5200 комплектов высоких бахил и множество других сопутствующих медицинских средств.

"Ситуация с коронавирусной пандемией постепенно стабилизируется. Наша компания не осталась в стороне от всеобщей беды и внесла свой посильный вклад в борьбу с инфекцией. Нам удалось усовершенствовать нашу систему закупок и логистику, что позволило своевременно реагировать на просьбы врачей, быстро приобретать и оперативно доставлять необходимое для спасения жизней оборудование, препараты, средства индивидуальной защиты и другие медицинские грузы. Сейчас еще в 11 больниц Украины «Новая почта» передала финальную партию помощи, чем мы завершаем наш Манифест о выделении 25 млн грн", - сказала сооснователь "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Напомним, как сообщалось ранее, 18 марта состоялась отгрузка первой партии оборудования и СИЗ для Полтавской областной клинической больницы. Всего компания оказала помощь 25 больницам в 13 областях Украины.

Медучреждения получили от "Новой почты" более 280 тыс. шт. средств индивидуальной защиты для медперсонала, 7,5 тыс. литров антисептических и дезинфицирующих средств, а также более 4,5 тысяч единиц оборудования.

В апреле "Новая почта" установила своеобразный рекорд, бесплатно доставив в 24 области страны 120 тонн медицинских грузов всего за 4 дня.

"Новая почта" также включилась в работу по привлечению волонтерских движений и общественных организаций к закупкам и бесплатной доставке необходимых медицинских товаров, присоединилась к социальным инициативам крупных торговых сетей, благотворительных фондов и муниципальных органов власти, обеспечивая пенсионеров и социально уязвимые категории людей продуктовыми наборами и товарами первой необходимости.