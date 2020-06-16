"Нова пошта" надіслала в 11 лікарень фінальну партію допомоги

За неповних три місяці компанія "Нова пошта" вклала 25 млн грн на забезпечення лікарень обладнанням та засобами індивідуального захисту в умовах коронавірусної пандемії. На початку червня компанія доставила фінальну партію гуманітарної допомоги ще в 11 медустанов України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як відзначають в компанії, сучасну медтехніку, засоби індивідуального захисту та супутні медичні товари "Нова пошта" надіслала лікарів Міської дитячої лікарні № 2 міста Миколаєва, Центральних районних лікарень Кам'янця-Подільського, Сторожинця Чернівецької області, Кременчука, міських лікарень Стебника Львівської області, Троїцького та Білокуракине Луганської області, Золочева та Краснопавлівки Харківської області, Гайсина Вінницької області, Київської міської клінічної лікарні № 8

Для дитячої лікарні Миколаєва було придбано 10 лікарняних ліжок "Біомед", УЗД-сканер, 20 інгаляторів, 4 інфузійні насоси, 2 монітори пацієнта, 5 пульсометрів, трансілюминатор для венозної пункції.

Кременчуцькі медики отримають 2 електрокардіографи.

Лікарів з Києва відправлено 25 дозаторів введення ліків, 150 бактеріальних фільтрів для апаратів ШВЛ, 50 особових кисневих масок, 100 носових кисневих катетерів і 100 катетерів для бронхосанации.

Крім обладнання фінальним одержувачам гуманітарної допомоги "Нова пошта" закупила 56000 медичних масок, 8900 респіраторів, понад 200 захисних костюмів, 300 медичних халатів, 1800 захисних рукавичок і 1200 шапочок, 5200 комплектів високих бахіл і безліч інших супутніх медичних засобів.

"Ситуація з коронавірусною пандемією поступово стабілізується. Наша компанія не залишилася в стороні від загальної біди й внесла свій посильний внесок у боротьбу з інфекцією. Нам вдалося вдосконалити нашу систему закупівель і логістики, що дозволило своєчасно реагувати на прохання лікарів, швидко придбати й оперативно доставляти необхідну для порятунку життів обладнання, препарати, засоби індивідуального захисту та інші медичні вантажі. Зараз ще в 11 лікарень України «Нова пошта» передала фінальну партію допомоги, ніж ми завершуємо наш Маніфест про виділення 25 млн грн", - сказала співзасновник "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 18 березня відбулася відвантаження першої партії устаткування та ЗІЗ для Полтавської обласної клінічної лікарні. Всього компанія надала допомогу 25 лікарням у 13 областях України.

Медзаклади отримали від "Нової пошти" понад 280 тис. шт. засобів індивідуального захисту для медперсоналу, 7,5 тис. літрів антисептичних та дезінфікуючих засобів, а також понад 4,5 тисяч одиниць обладнання.

У квітні "Нова пошта" встановила своєрідний рекорд, безкоштовно доставивши до 24 області країни 120 тонн медичних вантажів всього за 4 дні.

"Нова пошта" також включилася в роботу по залученню волонтерських рухів і громадських організацій до закупівель і безкоштовній доставці необхідних медичних товарів, приєдналася до соціальних ініціатив великих торгових мереж, благодійних фондів і муніципальних органів влади, забезпечуючи пенсіонерів та соціально вразливі категорії людей продуктовими наборами та товарами першої необхідності