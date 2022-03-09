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"Новая почта" начала выдавать переводы Western Union без комиссии

Автор: Александр Белоус

Компания "Новая почта" начала выдавать международные переводы Western Union и Ria. Получить переводы в гривне можно в любом работающем отделении без комиссии до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Пресс-служба сообщила, как получить международный денежный перевод в Новой почте:

  • сообщите оператору номер перевода, который вам назвал отправитель денег;
  • назовите фамилию, имя и страну отправителя;
  • предоставьте документы, удостоверяющие вашу личность, и получите перевод наличными в гривне.

Перечень работающих отделений "Новой почты" отделений постоянно обновляется на сайте.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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