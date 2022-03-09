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"Нова пошта" почала видавати перекази Western Union без комісії

Автор: Олександр Білоус

Компанія "Нова пошта" почала видавати міжнародні перекази Western Union та Ria. Отримати перекази в гривні можна у будь-якому працюючому відділенні без комісії до 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

Прес-служба повідомила, як отримати міжнародний грошовий переказ у Новій пошті:

  • повідомте оператору номер переказу, який вам назвав відправник грошей;
  • назвіть прізвище, ім’я та країну відправника;
  • надайте документи, що посвідчують вашу особу, та отримайте переказ готівкою в гривні.

Перелік працюючих відділень "Нової пошти" відділень постійно оновлюється на сайті.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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