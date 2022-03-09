"Нова пошта" почала видавати перекази Western Union без комісії

Компанія "Нова пошта" почала видавати міжнародні перекази Western Union та Ria. Отримати перекази в гривні можна у будь-якому працюючому відділенні без комісії до 31 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".
Прес-служба повідомила, як отримати міжнародний грошовий переказ у Новій пошті:
Перелік працюючих відділень "Нової пошти" відділень постійно оновлюється на сайті.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.