"Новая почта" начала выдавать переводы Western Union без комиссии
Фото: "Новая почта" начала выдавать переводы Western Union без комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Компания "Новая почта" начала выдавать международные переводы Western Union и Ria. Получить переводы в гривне можно в любом работающем отделении без комиссии до 31 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
Пресс-служба сообщила, как получить международный денежный перевод в Новой почте:
- сообщите оператору номер перевода, который вам назвал отправитель денег;
- назовите фамилию, имя и страну отправителя;
- предоставьте документы, удостоверяющие вашу личность, и получите перевод наличными в гривне.
Перечень работающих отделений "Новой почты" отделений постоянно обновляется на сайте.
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