ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Новая почта" начала выдавать переводы Western Union без комиссии

Новина українською →
Украина, Среда 09 марта 2022 13:39
"Новая почта" начала выдавать переводы Western Union без комиссии Фото: "Новая почта" начала выдавать переводы Western Union без комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компания "Новая почта" начала выдавать международные переводы Western Union и Ria. Получить переводы в гривне можно в любом работающем отделении без комиссии до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Пресс-служба сообщила, как получить международный денежный перевод в Новой почте:

  • сообщите оператору номер перевода, который вам назвал отправитель денег;
  • назовите фамилию, имя и страну отправителя;
  • предоставьте документы, удостоверяющие вашу личность, и получите перевод наличными в гривне.

Перечень работающих отделений "Новой почты" отделений постоянно обновляется на сайте.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая почта
NEWS
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать