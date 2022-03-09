"Новая почта" начала выдавать переводы Western Union без комиссии

Компания "Новая почта" начала выдавать международные переводы Western Union и Ria. Получить переводы в гривне можно в любом работающем отделении без комиссии до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Новой почты ".

Пресс-служба сообщила, как получить международный денежный перевод в Новой почте:

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