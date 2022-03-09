ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Нова пошта" почала видавати перекази Western Union без комісії

Новость на русском →
Україна, Середа 09 березня 2022 13:39
"Нова пошта" почала видавати перекази Western Union без комісії Фото: "Нова пошта" почала видавати перекази Western Union без комісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія "Нова пошта" почала видавати міжнародні перекази Western Union та Ria. Отримати перекази в гривні можна у будь-якому працюючому відділенні без комісії до 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

Прес-служба повідомила, як отримати міжнародний грошовий переказ у Новій пошті:

  • повідомте оператору номер переказу, який вам назвав відправник грошей;
  • назвіть прізвище, ім’я та країну відправника;
  • надайте документи, що посвідчують вашу особу, та отримайте переказ готівкою в гривні.

Перелік працюючих відділень "Нової пошти" відділень постійно оновлюється на сайті.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нова пошта
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати