"Новая почта" с 9 апреля останавливает работу отделений в Донецкой области

С 9 апреля "Новая почта" останавливает работу своих отделений в Донецкой области. Клиентов просят забрать посылки сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт почтового оператора .

"С 9 апреля "Новая почта" временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области. Получите свои посылки и грузы, которые уже прибыли в отделения, как можно раньше в пятницу - 8 апреля. У отделений будет сокращенный день", - говорится в сообщении.

Посылки также можно бесплатно переадресовать на любое работающее отделение или почтомат в других областях Украины через мобильное приложение или трекинг на сайте.

Отметим, согласно актуальной карте, отделения "Новой почты" также не работают в Луганской и Харьковской областях, на юге и на севере страны ряд отделений работают только на выдачу посылок, которые давно прибыли.