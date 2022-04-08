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"Нова пошта" з 9 квітня зупиняє роботу відділень у Донецькій області

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Донецька область, П'ятниця 08 квітня 2022 09:34
"Нова пошта" з 9 квітня зупиняє роботу відділень у Донецькій області Фото: відділення "Нової пошти" тимчасово закриваються в Донецькій області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

З 9 квітня "Нова пошта" зупиняє роботу своїх відділень у Донецькій області. Клієнтів просять забрати посилки сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт поштового оператора.

"З 9 квітня "Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області. Отримайте свої посилки і вантажі, які вже прибули до відділень, якомога раніше в п'ятницю - 8 квітня. У відділень буде скорочений день", - йдеться в повідомленні.

Посилки також можна безкоштовно переадресувати на будь-яке працююче відділення або поштомат в інших областях України через мобільний додаток або трекінг на сайті.

Відзначимо, згідно з актуальною картою, відділення "Нової пошти" також не працюють в Луганській і Харківській областях, на півдні і на півночі країни низка відділень працюють тільки на видачу посилок, які давно прибули.

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Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало онлайн-карти, на яких можна подивитися, які поштові відділення працюють.

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Донецька область Нова пошта
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