"Нова пошта" з 9 квітня зупиняє роботу відділень у Донецькій області

З 9 квітня "Нова пошта" зупиняє роботу своїх відділень у Донецькій області. Клієнтів просять забрати посилки сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт поштового оператора .

"З 9 квітня "Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області. Отримайте свої посилки і вантажі, які вже прибули до відділень, якомога раніше в п'ятницю - 8 квітня. У відділень буде скорочений день", - йдеться в повідомленні.

Посилки також можна безкоштовно переадресувати на будь-яке працююче відділення або поштомат в інших областях України через мобільний додаток або трекінг на сайті.

Відзначимо, згідно з актуальною картою, відділення "Нової пошти" також не працюють в Луганській і Харківській областях, на півдні і на півночі країни низка відділень працюють тільки на видачу посилок, які давно прибули.