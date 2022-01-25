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Новая инициатива МИУ может оставить Украину без заграничного плавания, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Изменения в порядок регистрации линии заграничного плавания, которые инициирует Министерство инфраструктуры (МИУ), угрожают Украине потерей отдельных направлений плавания и падением конкурентоспособности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

"Такие инициативы часто делаются просто для того, чтобы увеличить влияние отдельных лиц и сделать определенный дополнительный объем бумажной работы по регистрации. То есть, грубо говоря, создавать проблемы, чтобы потом эти проблемы решать", - пояснил Гусак.

Он предупредил, что такая инициатива может привести к тому, что некоторые линии заграничного плавания перестанут существовать либо временно, либо полностью. А это нанесет существенный вред конкурентоспособности украинского экспорта.

Напомним, в конце декабря Министерство инфраструктуры опубликовало проект "О внесении изменений в Инструкцию по порядку регистрации линий заграничного плавания". Проект вносит существенные изменения в инструкцию о регистрации линий заграничного плавания, которые делают невозможным ведение отчетности и создают многочисленные дополнительные препятствия для мореплавателей.

Как сообщалось, в 2022 году команда Министерства инфраструктуры планирует максимально цифровизировать государственные услуги для моряков, что позволит минимизировать коррупционную составляющую.

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МИУ