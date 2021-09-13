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Новая глава миссии Украины при НАТО встретилась со Столтенбергом

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Брюссель, Понедельник 13 сентября 2021 19:33
Новая глава миссии Украины при НАТО встретилась со Столтенбергом Фото: глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко и генсек Альянса Йенс Столтенберг (twitter.com/UKRinNATO)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Новая глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко встретилась с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны договорились углубить сотрудничество между Украиной и блоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинской миссии при НАТО.

Галибаренко поблагодарила Столтенберга за встречу, которая состоялась в ее первый рабочий день в офисе украинской миссии при НАТО.

"Договорились вместе работать над углублением сотрудничества между Украиной и НАТО", - отмечается в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии при НАТО в конце июля текущего года.

Отметим, годом ранее президент уволил Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании, назначив на этот пост бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко.

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