Новая глава миссии Украины при НАТО встретилась со Столтенбергом
Новая глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко встретилась с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны договорились углубить сотрудничество между Украиной и блоком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинской миссии при НАТО.
Галибаренко поблагодарила Столтенберга за встречу, которая состоялась в ее первый рабочий день в офисе украинской миссии при НАТО.
"Договорились вместе работать над углублением сотрудничества между Украиной и НАТО", - отмечается в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии при НАТО в конце июля текущего года.
Отметим, годом ранее президент уволил Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании, назначив на этот пост бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко.