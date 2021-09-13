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Нова глава Місії України при НАТО зустрілася зі Столтенбергом

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Брюссель, Понеділок 13 вересня 2021 19:33
Нова глава Місії України при НАТО зустрілася зі Столтенбергом Фото: глава Місії України при НАТО Наталія Галібаренко і генсек Альянсу Єнс Столтенберг (twitter.com/UKRinNATO)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Нова глава Місії України при НАТО Наталія Галібаренко зустрілася з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Сторони домовилися поглибити співпрацю між Україною та блоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter української місії при НАТО.

Галібаренко подякувала Столтенбергу за зустріч, яка відбулася в її перший робочий день в офісі української місії при НАТО.

"Домовилися разом працювати над поглибленням співпраці між Україною і НАТО", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко головою місії при НАТО наприкінці липня поточного року.

Зазначимо, роком раніше президент звільнив Галібаренко з посади посла України у Великій Британії, призначивши на цю посаду колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

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