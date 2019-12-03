Новая глава Еврокомиссии пообещала сохранить санкции против РФ

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения Минских договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что политик подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Фон дер Ляйен также заверила, что Европейский союз будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", – заметила она.

Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил фон дер Ляйен посетить Украину в ближайшее время.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, новый состав Европейской комиссии приступил к исполнению полномочий после формальной процедуры утверждения Еврорадой и Европарламентом.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил новую главу Еврокомиссии с избранием.