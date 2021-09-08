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Новая функция Twitter позволит пользователям отписать читателей от себя

Автор: Артур Родивилов

Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей. Сервис не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт соцсети.

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к "мягкой блокировке": если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.

Возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.

Социальная сеть разрабатывает ряд функций, призванных дать пользователям больший контроль над приватностью.

Twitter также работает над возможностью автоматически архивировать старые твиты, скрывать список лайков и отписываться от чужих бесед.

Напомним, ранее в Twitter запустили функцию Super Follows, которая позволяет блогерам взимать с подписчиков плату за просмотр твитов. Таким нововведением смогут воспользоваться лишь те, кто имеет не менее 10 тысяч фолловеров.

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