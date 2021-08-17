Новая функция Android позволит управлять смартфоном с помощью мимики

Приложение компании "Android Accessibility Suite" представляет собой набор инструментов для людей с ограниченными возможностями с целью получения ими доступа к своему устройству. В последнем обновлении "Android Accessibility Suite" добавлено новый способ управления устройствами "Переключение камеры".

Бета-версия 12.0.0 приложения "Android Accessibility Suite" была включена в четвертый бета-выпуск Android 12, который несколько дней назад вышел для телефонов Pixel. В обновленном приложении реализованы "переключатели камеры" для Switch Access, одной из служб специальных возможностей, включенных в приложение "Android Accessibility Suite". Switch Access содержит инструменты, позволяющие взаимодействовать с устройством Android без использования сенсорного экрана. С помощью Switch Access можно подключить внешнее устройство через USB или Bluetooth для выбора элементов, прокрутки, ввода и т. д. Теперь возможно использовать «преключатели камеры» и для того, чтобы управлять своим устройством только с помощью мимики своего лица.