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Новая функция Android позволит управлять смартфоном с помощью мимики

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США, Вторник 17 августа 2021 01:35
Новая функция Android позволит управлять смартфоном с помощью мимики Фото: новая функция Android позволит управлять смартфоном с помощью мимики (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Новая функция Android позволит управлять смартфоном с помощью мимики. Новинка предназначена для широкого круга пользователей, но особенно пригодится людям с ограниченными способностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на XDA.

Приложение компании "Android Accessibility Suite" представляет собой набор инструментов для людей с ограниченными возможностями с целью получения ими доступа к своему устройству. В последнем обновлении "Android Accessibility Suite" добавлено новый способ управления устройствами "Переключение камеры".

Бета-версия 12.0.0 приложения "Android Accessibility Suite" была включена в четвертый бета-выпуск Android 12, который несколько дней назад вышел для телефонов Pixel. В обновленном приложении реализованы "переключатели камеры" для Switch Access, одной из служб специальных возможностей, включенных в приложение "Android Accessibility Suite". Switch Access содержит инструменты, позволяющие взаимодействовать с устройством Android без использования сенсорного экрана. С помощью Switch Access можно подключить внешнее устройство через USB или Bluetooth для выбора элементов, прокрутки, ввода и т. д. Теперь возможно использовать «преключатели камеры» и для того, чтобы управлять своим устройством только с помощью мимики своего лица.

Напомним, что из последней сборки Android 12 убрали настройки внешнего вида интерфейса.

Ранее сообщалось, что Google обвинили в слежке за пользователями Android.

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