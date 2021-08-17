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Нова функція Android дозволить управляти смартфоном за допомогою міміки

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США, Вівторок 17 серпня 2021 01:35
Нова функція Android дозволить управляти смартфоном за допомогою міміки Фото: нова функція Android дозволить управляти смартфоном за допомогою міміки (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Нова функція Android дозволить управляти смартфоном за допомогою міміки. Новинка призначена для широкого кола користувачів, але особливо стане в нагоді людям з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на XDA.

Додаток компанії "Android Accessibility Suite" являє собою набір інструментів для людей з обмеженими можливостями для отримання ними доступу до свого пристрою. В останньому оновленні "Android Accessibility Suite" додано новий спосіб управління пристроями "Перемикання камери".

Бета-версія 12.0.0 додатка "Android Accessibility Suite" була включена в четвертий бета-випуск Android 12, який кілька днів тому вийшов для телефонів Pixel. В оновленому додатку реалізовані "перемикачі камери" для Switch Access, однієї зі служб спеціальних можливостей, включених в додаток "Android Accessibility Suite". Switch Access містить інструменти, що дозволяють взаємодіяти з пристроєм Android без використання сенсорного екрану. За допомогою Switch Access можна підключити зовнішній пристрій через USB або Bluetooth для вибору елементів, прокрутки, введення і т.д. Тепер можливо використовувати «перемикачі камери» і для того, щоб управляти своїм пристроєм тільки за допомогою міміки свого обличчя.

Нагадаємо, що з останньої збірки Android 12 прибрали налаштування зовнішнього вигляду інтерфейсу.

Раніше повідомлялося, що Google звинуватили в стеженні за користувачами Android.

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