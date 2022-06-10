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Новая формула и только е-декларация. Как Кабмин хочет изменить растаможку авто

Фото: в Украине снова меняют правила растаможки авто (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании был одобрен законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно налогообложения авто на иностранных номерах.

В частности, предлагается обязать проводить растаможку только на основании электронной таможенной декларации. Такой документ подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Предприятия, которые декларируют легковые автомобили с пробегом и старше трех лет, могут по желанию выбрать любую другую форму декларирования.

Кроме того, законопроектом об изменениях в Налоговый кодекс предлагается ввести новую формулу растаможки. В соответствии с ней не будет приниматься во внимание стоимость автомобиля. Формула расчета будет состоять из показателей возраста, типа двигателя, объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства.

Также предлагается освободить от уплаты пенсионного сбора учреждения и организации независимо от формы собственности, а также физических лиц, которые получают право собственности на легковые авто, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля 2022 года в Украине отменят беспошлинный ввоз авто на иностранных номерах.

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