ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новая формула и только е-декларация. Как Кабмин хочет изменить растаможку авто

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 18:37
Новая формула и только е-декларация. Как Кабмин хочет изменить растаможку авто Фото: в Украине снова меняют правила растаможки авто (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании был одобрен законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно налогообложения авто на иностранных номерах.

В частности, предлагается обязать проводить растаможку только на основании электронной таможенной декларации. Такой документ подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Предприятия, которые декларируют легковые автомобили с пробегом и старше трех лет, могут по желанию выбрать любую другую форму декларирования.

Кроме того, законопроектом об изменениях в Налоговый кодекс предлагается ввести новую формулу растаможки. В соответствии с ней не будет приниматься во внимание стоимость автомобиля. Формула расчета будет состоять из показателей возраста, типа двигателя, объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства.

Также предлагается освободить от уплаты пенсионного сбора учреждения и организации независимо от формы собственности, а также физических лиц, которые получают право собственности на легковые авто, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля 2022 года в Украине отменят беспошлинный ввоз авто на иностранных номерах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Растаможка евроблях
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз