Новая формула и только е-декларация. Как Кабмин хочет изменить растаможку авто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании был одобрен законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно налогообложения авто на иностранных номерах.

В частности, предлагается обязать проводить растаможку только на основании электронной таможенной декларации. Такой документ подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Предприятия, которые декларируют легковые автомобили с пробегом и старше трех лет, могут по желанию выбрать любую другую форму декларирования.

Кроме того, законопроектом об изменениях в Налоговый кодекс предлагается ввести новую формулу растаможки. В соответствии с ней не будет приниматься во внимание стоимость автомобиля. Формула расчета будет состоять из показателей возраста, типа двигателя, объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства.

Также предлагается освободить от уплаты пенсионного сбора учреждения и организации независимо от формы собственности, а также физических лиц, которые получают право собственности на легковые авто, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.